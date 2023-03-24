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Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела экс-главы Фонда госимущества

Фото: суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела экс-главы Фонда госимущества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения одному из бывших исполняющих обязанности директора "Одесского припортового завода".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

Сегодня судья ВАКС избрал меру пресечения одному из бывших исполняющих обязанности директора "Одесского припортового завода", который является участником преступной организации, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, в частности "Одесского припортового завода" и "Об горно-химической компании".

Суд отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал подозреваемому меру пресечения в размере 5 904 800 гривен залога.

Также суд возложил на человека ряд процессуальных обязанностей.

В свою очередь прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, на днях в Украине разоблачили преступную группировку во главе с экс-председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, которая незаконно завладела миллионами гривен средств госпредприятий.

Позже мы сообщали, что суд арестовал экс-советника главы Фонда госимущества.

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