Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи екс-глави Фонду держмайна

Сьогодні суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов’язків директора "Одеського припортового заводу", який є учасником злочинної організації, яка протягом 2019 - 2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 5 904 800 гривень застави.

Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків.

Своєю чергою прокурор не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, днями в Україні викрили злочинне угрупування на чолі з екс-головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, яке незаконно заволоділо мільйонами гривень коштів держпідприємств.

Пізніше ми повідомляли, що суд арештував екс-радника голови Фонду держмайна.

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