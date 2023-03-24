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Хищение 500 млн гривен: суд арестовал экс-советника главы Фонда госимущества

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Пятница 24 марта 2023 19:04
Хищение 500 млн гривен: суд арестовал экс-советника главы Фонда госимущества Иллюстративное фото: ВАКС арестовал экс-советника главы Фонда госимущества по подозрению в хищении 500 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего советника главы Фонда госимущества. Он был участником преступной организации, которая за 2019-2021 годы завладела более 500 млн гривен средств госпредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Отмечается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5,368 млн гривен залога.

Фигурант был одним из участников организации, завладевшей средствами "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены такие обязанности:

  • прибывать по требованию к детективу, прокурору и в суд;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу:
  • сдать на хранение в соответствующие органы госвласти паспорта для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия меры пресечения - до 20 мая включительно.

При этом решение может быть обжаловано в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней со дня оглашения судебного решения.

РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили преступную группировку во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, которая незаконно завладела средствами госпредприятий.

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