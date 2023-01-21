Мининфраструктуры подтвердило задержание замминистра Лозинского: его уволят
Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан из-за хищения бюджетных средств. Его пообещали уволить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.
"Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и.о. министра развития общин и территорий Украины из-за хищения бюджетных средств... Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, сегодня, 21 января, источники РБК-Украина в парламенте и правоохранительных органах рассказали, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.