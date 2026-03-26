Суд избрал меру пресечения Гусакову по делу о мошенничестве с донатами

15:09 26.03.2026 Чт
2 мин
Также Гусаков должен сдать загранпаспорт
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: подозреваемый в мошенничестве Назарий Гусаков (facebook_com_nazarirazan)

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Назария Гусакова, которого подозревают в присвоении пожертвований на лечение СМА. Суд решил отправить его под ночной домашний арест с 22:00 до 06:00.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили источники в правоохранительных органах.

Читайте также: Количество жертв возросло втрое: больному СМА Назарию Гусакову обновили подозрение

Решение приняли 26 марта во время судебного заседания, в котором Гусаков и его адвокат участвовали по видеосвязи.

Прокурор просил круглосуточный арест

Сторона обвинения настаивала на круглосуточном домашнем аресте. Прокурор объяснил: Гусаков может свободно пересекать границу из-за инвалидности, а также есть риск уничтожения доказательств.

Адвокат просила заменить круглосуточный арест на ночной. По ее словам, подозреваемый нуждается дважды в день в вентиляции легких и должен выходить на свежий воздух.

"Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его надо отнести туда. Он не может прибывать в суд отнюдь не может. Все, что может, это выходить на видеосвязь. Но не оказывает никаких препятствий следствию и дает показания", - сказала адвокат.

Прокурор признал, что в ходатайстве действительно не учитывал потребности в вентиляции легких.

Выходить с места жительства во Львове он сможет только для получения медицинской помощи. Также он обязан сдать загранпаспорт.

По версии следствия, Гусаков собирал средства в соцсетях, заявляя о якобы критической потребности в дорогом препарате от СМА. В то же время, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал этот препарат бесплатно за счет местного бюджета.

Следствие считает, что собранные деньги могли тратиться на азартные игры, криптовалюту и личные нужды. Сумма ущерба - 2 миллиона гривен.

Гусакову объявили подозрение по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК Украины).

