Суд избрал меру пресечения генералу СБУ Дуке по делу "Карфаген"

Высший антикоррупционный суд избрал фигуранту дела "Карфаген" генералу СБУ Сергею Дуке меру пресечения в виде
Об этом передает корреспондент РБК-Украина из зала суда.
Генерал СБУ Дука будет находиться под стражей с возможностью внести залог в 65 млн гривен. Сторона обвинения просила суд установить залог в 100 млн.
По данным следствия, Дука помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.
Напомним, на днях Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые детали расследования в рамках операции "Карфаген". Правоохранители выяснили, что топ-чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора "крышевали" преступную группировку, которая организовала работу мошеннических колл-центров, занималась торговлей наркотиками и не только.
4 ноября "Украинская правда" написала о том, что правоохранители задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.
Позже глава СБУ Александр Поклад уволил с должности двух высокопоставленных сотрудников Службы безопасности, которые оказались фигурантами дела "Карфаген".
На пленках, которые обнародовало НАБУ, Дука фигурирует под прозвищем "Аким". По данным правоохранителей, он обеспечивал "крышу" для преступной группировки и защищал ее от коллег из СБУ.