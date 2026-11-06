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Суд избрал меру пресечения генералу СБУ Дуке по делу "Карфаген"

23:18 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Иван Носальский aimg Елизавета Логвинчук
Фото: Сергей Дука (РБК-Украина)

Высший антикоррупционный суд избрал фигуранту дела "Карфаген" генералу СБУ Сергею Дуке меру пресечения в виде

Об этом передает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Генерал СБУ Дука будет находиться под стражей с возможностью внести залог в 65 млн гривен. Сторона обвинения просила суд установить залог в 100 млн.

По данным следствия, Дука помогал организатору группировки "Криминал" решать вопросы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Что известно о Дуке

Напомним, на днях Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые детали расследования в рамках операции "Карфаген". Правоохранители выяснили, что топ-чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора "крышевали" преступную группировку, которая организовала работу мошеннических колл-центров, занималась торговлей наркотиками и не только.

4 ноября "Украинская правда" написала о том, что правоохранители задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Позже глава СБУ Александр Поклад уволил с должности двух высокопоставленных сотрудников Службы безопасности, которые оказались фигурантами дела "Карфаген".

На пленках, которые обнародовало НАБУ, Дука фигурирует под прозвищем "Аким". По данным правоохранителей, он обеспечивал "крышу" для преступной группировки и защищал ее от коллег из СБУ.

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