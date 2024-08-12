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Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра энергетики Хейло

Понедельник 12 августа 2024 20:18
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Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра энергетики Хейло Фото: Александр Хейло, бывший замминистра энергетики (mev.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему заместителю министра энергетики Украины Александру Хейло меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд также предусмотрел для экс-чиновника возможность внести залог в размере 25 миллионов гривен.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 августа, стало известно, что украинские правоохранители из Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили коррупционную схему. Ее организовал заместитель министра энергетики.

Чиновника задержали в Киеве во время того, как он получал взятку в размере 500 тысяч долларов.

За такую сумму чиновник пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Такое оборудование является дефицитным.

В официальных сообщениях не уточнялось, о ком идет речь, но украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что фигурант дела заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Позже стало известно, что Кабмин уволил Александра Хейло с занимаемой должности.

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