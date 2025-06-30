Суд над Нетаньяху отложен после вмешательства Трампа: подробности решения

Суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по коррупционному делу перенесли на неделю из-за вмешательства президента США Дональда Трампа. Решение связано с необходимостью сосредоточиться на мирных переговорах в Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Дональд Трамп назвал суд по делу о коррупции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху таким, что вредит мирным переговорам о прекращении боевых действий в Газе.
Таким образом, слушания перенесли минимум на неделю.
Отметим, что Нетаньяху обвиняют по делу о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом прошлые слушания неоднократно сопровождались политическими дебатами и массовыми акциями поддержки и протеста в Израиле.
Биньямин Нетаньяху должен был давать показания на следующей неделе в Иерусалимском окружном суде. Однако после закрытого заседания с участием руководителя Моссада и главы военной разведки ЦАХАЛ суд постановил отложить рассмотрение.
В решении суда сослались на необходимость учесть "крайне серьезную ситуацию" вокруг переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
В течение нескольких последних дней Дональд Трамп публично критиковал уголовное преследование Нетаньяху, утверждая, что этот процесс мешает достижению соглашения с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении войны.
Офис израильского премьера уже поблагодарил Трампа за поддержку, однако опроверг любое прямое вмешательство президента США в судебную систему Израиля.
Напомним, в среду, 25 июня, Дональд Трамп обратился к Израилю с требованием немедленно прекратить судебное разбирательство против премьера Биньямина Нетаньяху или сразу его помиловать.
Президент США обвинил израильскую систему правосудия в предвзятом преследовании Нетаньяху, назвав это дело "охотой на ведьм".
Между тем по данным израильских СМИ, Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке из пяти пунктов. По нему, война в Секторе Газа должна закончиться в течение следующих двух недель.
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