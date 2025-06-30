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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Суд над Нетаньяху отложен после вмешательства Трампа: подробности решения

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по коррупционному делу перенесли на неделю из-за вмешательства президента США Дональда Трампа. Решение связано с необходимостью сосредоточиться на мирных переговорах в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Дональд Трамп назвал суд по делу о коррупции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху таким, что вредит мирным переговорам о прекращении боевых действий в Газе.

Таким образом, слушания перенесли минимум на неделю.

Отметим, что Нетаньяху обвиняют по делу о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом прошлые слушания неоднократно сопровождались политическими дебатами и массовыми акциями поддержки и протеста в Израиле.

Закрытые консультации и мотивы отсрочки

Биньямин Нетаньяху должен был давать показания на следующей неделе в Иерусалимском окружном суде. Однако после закрытого заседания с участием руководителя Моссада и главы военной разведки ЦАХАЛ суд постановил отложить рассмотрение.

В решении суда сослались на необходимость учесть "крайне серьезную ситуацию" вокруг переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Трамп выступил в защиту Нетаньяху

В течение нескольких последних дней Дональд Трамп публично критиковал уголовное преследование Нетаньяху, утверждая, что этот процесс мешает достижению соглашения с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении войны.

Офис израильского премьера уже поблагодарил Трампа за поддержку, однако опроверг любое прямое вмешательство президента США в судебную систему Израиля.

 

Напомним, в среду, 25 июня, Дональд Трамп обратился к Израилю с требованием немедленно прекратить судебное разбирательство против премьера Биньямина Нетаньяху или сразу его помиловать.

Президент США обвинил израильскую систему правосудия в предвзятом преследовании Нетаньяху, назвав это дело "охотой на ведьм".

Между тем по данным израильских СМИ, Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке из пяти пунктов. По нему, война в Секторе Газа должна закончиться в течение следующих двух недель.

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НетаньяхуДональд ТрампСуд