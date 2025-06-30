Суд над Нетаньяху отложен после вмешательства Трампа: подробности решения

Дональд Трамп назвал суд по делу о коррупции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху таким, что вредит мирным переговорам о прекращении боевых действий в Газе.

Таким образом, слушания перенесли минимум на неделю.

Отметим, что Нетаньяху обвиняют по делу о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. При этом прошлые слушания неоднократно сопровождались политическими дебатами и массовыми акциями поддержки и протеста в Израиле.

Закрытые консультации и мотивы отсрочки

Биньямин Нетаньяху должен был давать показания на следующей неделе в Иерусалимском окружном суде. Однако после закрытого заседания с участием руководителя Моссада и главы военной разведки ЦАХАЛ суд постановил отложить рассмотрение.

В решении суда сослались на необходимость учесть "крайне серьезную ситуацию" вокруг переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Трамп выступил в защиту Нетаньяху

В течение нескольких последних дней Дональд Трамп публично критиковал уголовное преследование Нетаньяху, утверждая, что этот процесс мешает достижению соглашения с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении войны.

Офис израильского премьера уже поблагодарил Трампа за поддержку, однако опроверг любое прямое вмешательство президента США в судебную систему Израиля.