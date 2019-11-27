Суд призначив Садовому заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн 56 тисяч 500 гривень.

НАБУ і САП інкримінують Садовому перевищення повноважень при виділенні в 2015 році 23 га землі на околиці Львова під будівництво індустріального парку. Слідство заявляє, що ця земельна ділянка територіально не знаходиться в межах міста, а значить львівські власті не мали повноважень їм распорядаться.

Також прокурори пред'являють Садовому порушення процедури при виділенні землі та заниження її оціночної вартості. Захист мера і сам Садовий заперечують пред'явлені підозри. Вони стверджують, що земля під індустріальний парк знаходиться у Львові і вилучення земельних ділянок було офіційно погоджено з їх власниками.

Прокуратура просила суд призначити меру Львова заставу 50 млн гривень, а адвокати Садового просили відпустити його на поруки мера Києва Віталія Кличка і керівництва партії "Самопоміч".

РБК-Україна писало, що сьогодні суд обирав Садовому запобіжний захід. Прокуратура просила 50 гривень застави, без арешту.

Раніше повідомлялося, що меру Львова оголосили підозра, яке пов'язане з операціями з земельними ділянками.

За даними Спеціалізованої прокуратури, оборудки із землею на території Рясне-Руської Львівської області завдали збитків на суму 93,5 млн гривень. У цій справі в 2015 році в прокуратуру звернулися понад 60 осіб із заявами про незаконне відчуження землі.

Нагадаємо, 21 листопада Садовий повідомив про те, що йому вручила підозра Спеціалізована антикорупційна прокуратура.