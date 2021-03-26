Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 50 млн гривень. Її підозрюють у причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.
Відповідне рішення сьогодні прийняла суддя ВАКС.
На підозрювану, разом з тим, поклали наступні обов’язки:
- прибувати до органу досудового слідства, прокурора, судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками;
- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
"Клопотання прокурорів задовольнити частково. Обрати підозрюваній Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді 22 027 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 50 мільйонів 1 тисячу 290 гривень", - заявила суддя.
Зазначимо, вчора суд призначив ще одній підозрюваній по справі ПриваБанку 2,7 млн гривень застави.
Нагадаємо, НАБУ оголосило нові підозри колишньому керівництву ПриватБанку.
Раніше НАБУ провело спецоперацію, в ході якої в "Борисполі" посадили чартер з колишнім першим заступником голови правління банку.