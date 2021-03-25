Справа ПриватБанку: суд призначив підозрюваній 2,7 млн гривень застави
Вищий антикорупційний суд (ВАСК) обрав запобіжний захід у вигляді застави для колишньої працівниці ПриватБанку. Її підозрюють в причетності до виведення 8,2 млрд гривень з банку перед націоналізацією.
Про це повідомляє прес-служба ВАСК.
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до колишньої працівниці одного із найбільших націоналізованих українських банків запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 744 тисяч 430 гривень", - йдеться у повідомленні.
До 25 травня на неї також поклали додаткові зобов'язання, серед яких заборона виїжджати за межі Дніпропетровської області без дозволу та заборона на контакти з іншими підозрюваними у справі.
Її підозрюють в пособництві при розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в особливо великому розмірі та у змові (ч.2 ст.27 ч.5. ст.191 ККУ).
Нагадаємо, НАБУ оголосило нові підозри колишньому керівництву ПриватБанку.
Зазначимо, в лютому екс-голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету оголосили підозру у справі про розтрату шляхом зловживання службовим становищем.