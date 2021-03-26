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Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 12:53
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога Фото: фигуранту дела ПриватБанка назначили залог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для бывшего заместителя главы правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн гривен. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд гривен.

Соответствующее решение сегодня приняла судья ВАКС.

На подозреваемую, вместе с тем, положили следующие обязательства:

  • прибывать в орган досудебного следствия, к прокурору, судьи и в суд по первому требованию;
  • не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения;
  • сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями;
  • сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Ходатайство прокуроров удовлетворить частично. Избрать подозреваемой Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 22 027 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 50 миллионов 1 тысячу 290 гривен", - заявила судья.

Отметим, вчера суд назначил еще одной подозреваемой по делу ПриваБанка 2,7 млн гривен залога.

Напомним, НАБУ объявило новые подозрения бывшему руководству ПриватБанка.

Ранее НАБУ провело спецоперацию, в ходе которой в "Борисполе" посадили чартер с бывшим первым заместителем председателя правления банка.

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