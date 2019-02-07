Суд призначив дату розгляду клопотання про скасування відсторонення Супрун

Судове засідання призначене на 11 лютого

Окружной административный суд города Киева в понедельник, 11 февраля, рассмотрит ходатайство от представителя Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска об отстранении Уляны Супрун от выполнения обовязанностей министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте суда.

Как отмечается, суд назначил к рассмотрению указанное ходатайство в судебном заседании 11 февраля 2019 года.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд вынес определение об обеспечении иска и запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время, Уляне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

Отметим, на поддержку Супрун высказались президент Украины Петр Порошенко, пермьер-министр Владимир Гройсман и глава ВР Андрей Парубий.

Позже в Минздраве подчеркнули, что постановление Окружного административного суда города Киева об устранении Уляны Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств украинцам.