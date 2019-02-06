У МОЗ попередили про наслідки відсторонення Супрун

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Рішення суду про відсторонення Уляни Супрун блокує доставку життєво необхідних ліків українцям

Вчорашня постанова Окружного адміністративного суду міста Києва про усунення Уляни Супрун блокує доставку життєво необхідних ліків українцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві повідомили, що препарати на суму понад 633 млн гривень, закуплені на кошти держбюджету, не можуть бути відправлені в медустанови. Адже розподіл препаратів відбувається за підписом в. о. міністра. Так само зараз існує високий ризик зриву закупівельного процесу за рахунок 2019 року. Також рішення суду блокує доступ пацієнтів до ліків, гарантованих державою, і ставить під загрозу здоров'я і життя людей.

Крім того, зараз на складах ДП "Укрвакцина" та "Укрмедпостач" готуються до розвезення в регіони життєво необхідних препаратів. Серед них - вакцини проти кору, паротиту та краснухи (майже 390 тис. доз) та поліомієліту (954 тис. доз).

Також поки на складах знаходяться ліки для онкохворих дітей та дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом. У МОЗ заявили про важливість поставки за графіком. Однак право підпису наказів про розподіл ліків і медвиробів в регіони має лише в. о. міністра охорони здоров'я.

У відомстві повідомили, що найближчим часом очікуються поставки дорогих ліків проти ВІЛ / СНІДу, онкології, гепатиту та інших захворювань, постачання і розвозка яких заблокована без підпису Супрун.

У МОЗ також підкреслили, що зараз знаходиться під питанням початок закупівельного процесу за рахунок Держбюджету 2019 року. Також в лютому планувало підписання перших договорів на закупівлі ліків з міжнародними спеціалізованими організаціями. Однак цей процес через рішення суду може бути відстроченим.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Пізніше члени Кабінету міністрів висловили стурбованість тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди МОЗ. Також про повну підтримку Супрун заявив президент Петро Порошенко.