Супрун прокоментувала рішення суду про її відсторонення

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун подякувала за підтримку команді МОЗ

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун прокоментувала вчорашнє рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про її відсторонення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Супрун, опубліковане в Facebook

"Ніщо так не об’єднує українське суспільство як захист змін в медичній сфері. Дякую всім громадянам, громадським організаціям, медикам, асоціаціям та народним депутатам, які вчора висловили нашій команді підтримку та обурення суддівським свавіллям", - написала вона.

Також вона подякувала президентe Петру Порошенку, голові уряду Володимиру Гройсману, спікеру Ради Андрію Парубію.

"Дякую Петро Порошенко, Володимир Гройсман та Андрій Парубій за чітку позицію щодо підтримки трансформації охорони здоров'я України. Тепер нам треба оперативно врегулювати ситуацію, яка склалася", - йдеться в її повідомленні.

Супрун зазначила, що сьогодні повертається в Україну з відрядження в США, яке було скасовано у зв'язку з постановою суду.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Пізніше члени Кабінету міністрів висловили стурбованість тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди Моз. Також про повну підтримку Супрун заявив президент Петро Порошенко.