Суд призначив дату розгляду апеляції у справі про націоналізацію Приватбанку

Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, розмішені в реєстрі судових справ.

Згідно з рішенням, засідання розпочнеться о 10:00. Справу розглядатиме колегія суддів: Євген Чаку (голова), Євген Мезенцев, Віталій Файдюк.

Апеляцію подали Міністерство фінансів України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Кабінет міністрів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У якості позивача виступає колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський.

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Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва за позовом Ігоря Коломойського ухвалив рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку з участю держави.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню.