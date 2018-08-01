До суду скеровано обвинувальний акт стосовно грузина, який побив пенсіонера

За вчинене йому загрожує до 4 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою номер 3 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Грузії, який 25 травня побив пенсіонера. Про це повідомляє прес-служба прокуратура міста Києва.

Як зазначається, пенсіонер відреагував на зневажливе ставлення робітника ринку до жінки та зробив йому зауваження. Замість вибачень, 24-річний молодик разом з невстановленими особами, підійшов впритул до пенсіонера та вдарив його кулаком в обличчя, спричинивши закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

"Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України, тобто у грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (хуліганстві), вчиненому групою осіб", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури повідомляють, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене молодику загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше зловмиснику, який побив пенсіонера на території торгівельного центру "Bazar", обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.