В суд направлено обвинительный акт в отношении грузина, который избил пенсионера

За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы

Киевской местной прокуратурой номер 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Грузии, который 25 мая избил пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура города Киева.

Как отмечается, пенсионер отреагировал на пренебрежительное отношение работника рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений, 24-летний парень вместе с неустановленными лицами, подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

"Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть в грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (хулиганстве), совершенном группой лиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры сообщают, что досудебное расследование в этом уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлено в Деснянский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути. За содеянное молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее злоумышленнику, который избил пенсионера на территории торгового центра "Bazar", избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.