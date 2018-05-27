Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві затримали чоловіка, який побив пенсіонера на ринку

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 03:57
Фото: затриманий зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: затриманий зловмисник (kyiv.npu.gov.ua)

Інцидент стався на продуктовому ринку біля метро "Лісова"

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який 26 травня на ринку поблизу станції метро "Лісова" побив військового пенсіонера та зник. Про це інформує отдел комунікації поліції Києва.

Під час конфлікту чоловік напав на потерпілого, який до цього заступився за жінку, і потім зник з місця події.

Зараз зловмисник знаходиться в Деснянському управління поліції. Його знайшли після опитування потерпілого і свідків.

"Він - громадянин іншої держави 1994 року народження. Його затримують у порядку статті 208 КПК України і найближчим часом за погодженням з процесуальним керівником буде вирішено питання про оголошення йому підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України", - повідомили в прес-центрі.

Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на ринку біля станції метро "Лісова" військовий пенсіонер заступився за жінку перед продавцем. Чоловік напав на пенсіонера та зник.

У Львові викрили на хабарі керівника райвідділу поліції Правоохоронці Києва затримали 18 осіб, що провокували конфлікти у НСК "Олімпійський"
Теги публікації: Київ, полиция, избиение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top