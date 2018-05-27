У Києві затримали чоловіка, який побив пенсіонера на ринку

Інцидент стався на продуктовому ринку біля метро "Лісова"

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який 26 травня на ринку поблизу станції метро "Лісова" побив військового пенсіонера та зник. Про це інформує отдел комунікації поліції Києва.

Під час конфлікту чоловік напав на потерпілого, який до цього заступився за жінку, і потім зник з місця події.

Зараз зловмисник знаходиться в Деснянському управління поліції. Його знайшли після опитування потерпілого і свідків.

"Він - громадянин іншої держави 1994 року народження. Його затримують у порядку статті 208 КПК України і найближчим часом за погодженням з процесуальним керівником буде вирішено питання про оголошення йому підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України", - повідомили в прес-центрі.

Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на ринку біля станції метро "Лісова" військовий пенсіонер заступився за жінку перед продавцем. Чоловік напав на пенсіонера та зник.