До суду скеровано обвинувальні акти стосовно п'яти суддів "ЛНР"

Їх оголошено у розшук

Прокуратура Луганської області скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 5 суддів "ЛНР", які переховуються на тимчасово непідконтрольній території області. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, двоє суддів Луганського окружного адміністративного суду, суддя Брянківського міського суду, та судді Жовтневого та Слов’яносербського районних судів Луганської області незаконно здійснюють правосуддя від імені самопроголошеної "ЛНР" та виносять рішення, що суперечать принципам Конституції України, та іншим законодавчим актам України.

Наразі ці особи переховуються від органів слідства, тому їх оголошено у розшук.

Як повідомляється, стосовно суддів Жовтневого та Слов’яносербського районних судів здійснено процедуру спеціального досудового розслідування, за результатами якої обвинувальні акти направлені до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що до суду направлені обвинувальні акти у справах Майдану, що стосуються 255 осіб.