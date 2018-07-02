Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно п'яти суддів "ЛНР"

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 18:03
Іллюстративне фото (pixabay)
Іллюстративне фото (pixabay)

Їх оголошено у розшук

Прокуратура Луганської області скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 5 суддів "ЛНР", які переховуються на тимчасово непідконтрольній території області. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, двоє суддів Луганського окружного адміністративного суду, суддя Брянківського міського суду, та судді Жовтневого та Слов’яносербського районних судів Луганської області незаконно здійснюють правосуддя від імені самопроголошеної "ЛНР" та виносять рішення, що суперечать принципам Конституції України, та іншим законодавчим актам України.

Наразі ці особи переховуються від органів слідства, тому їх оголошено у розшук.

Як повідомляється, стосовно суддів Жовтневого та Слов’яносербського районних судів здійснено процедуру спеціального досудового розслідування, за результатами якої обвинувальні акти направлені до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що до суду направлені обвинувальні акти у справах Майдану, що стосуються 255 осіб.

Рада розгляне обрання суддів КСУ цього тижня, - Парубій Існує ризик, що суддя не встигне розглянути справу Крисіна до кінця, - прокурор
Теги публікації: Луганськ, Луганськ, Суд, обвинительный акт, ЛНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся