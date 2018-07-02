В суд направлено обвинительные акты в отношении пяти судей "ЛНР"

Они объявлены в розыск

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительные акты в отношении 5 судей "ЛНР", которые скрываются на временно неподконтрольной территории области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, двое судей Луганского окружного административного суда, судья Брянковского городского суда, и судьи Октябрьского и Славяносербского районных судов Луганской области незаконно осуществляют правосудие от имени самопровозглашенной "ЛНР" и выносят решения, противоречащие принципам Конституции Украины и другим законодательным актам Украины.

Сейчас эти лица скрываются от органов следствия, поэтому их объявлено в розыск.

Как сообщается, в отношении судей Октябрьского и Славяносербского районных судов осуществлено процедуру специального досудебного расследования, по результатам которой обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что в суд направлены обвинительные акты в делах Майдана, касающиеся 255 человек.