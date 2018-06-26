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До суду направлено 255 обвинувальних актів у справах Майдану, - Горбатюк

НовиниПолітика    26.06.2018 - 06:47
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повідомлено про підозру приблизно 440 особам

Ддо суду направлені обвинувальні акти у справах Майдану, що стосуються 255 осіб. Про це заявив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергій Горбатюк в єфiрi "Громадськjuj".

"Nобто існує відома частина виконавців... Загалом направлені до суду обвинувальні акти у відношенні 255 осіб. Повідомлено про підозру десь 440 особам", - сказав Горбатюк.

Він зазначив, що поки що робота по розслідуванню справ не перебуває на завершальному етапі і триває.

"Так по кожному епізоду, де є виконавець, встановлюється середня ланка. Або навпаки, є середня ланка, встановлюється виконавець", - зазначив керівник Департаменту спеціальних розслідувань.

У справах Майдану на даний час винесено 51 обвинувальний вирок.

"Можна досягати швидше, але в рамках тих повноважень і кількості слідчих, у нас є, ми досягли такого результату. Щоб це було швидше, відповідно і слідчих повинно було бути більше. І допомоги інших правоохоронних органів", - пояснив Горбатюк.

Зазначається, що злочини, вчинені під час Революції Гідності умовно об'єднані у загальну "Справу Майдану". У ньому 89 кримінальних проваджень, з яким також розслідують вбивство 78 мітингувальників і 13 силовиків.

Нагадаємо, адвокати сімей Небесної сотні вимагають від Луценка не ліквідувати Департамент спецрозслідувань.

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Теги публікації: Майдан, ГПУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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