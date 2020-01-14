До суду направлено обвинувальний акт стосовно командира севастопольського "Беркута"

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира роти міліції особливого призначення "Беркут" УМВС України в Севастополі, якого звинувачують у державній змінено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що дії міліціонера спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрати частини території України. Зокрема, правоохоронець забезпечував безперешкодне проведення нелегітимного референдуму в Криму під час анексії півострова.

"Встановлено, що 27 лютого 2014 в 20 березня 2014 міліціонер, спільно з озброєним підлеглим йому особовим складом роти "Беркута", організував перевірку документів громадян і їх транспортних засобів на КПВВ "Чонгар" для недопущення на територію АР Крим представників міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ), працівників державних і правоохоронних органів України", - йдеться в повідомленні

Після анексії півострова "беркутівець" був призначений виконуючим обов'язки командира незаконно створеного спеціального муніципального підрозділу міліції "Беркут" в Севастополі.

"У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої", - зазначили в ГБР.

Раніше РБК-Україна писало, що у суді по справі про розстріл Евромайдана 20 лютого 2014 року оголосили перерву на два з гаком місяці - до 17 березня. Генпрокуратура повинна змінити групу звинувачення.

Також повідомлялося, що ДБР повідомили про підозрі колишньому начальнику Головного управління ДСНС в Одеській області з-за чотирьох резонансних пожеж в Одесі. У пожежах загинули 32 людини.