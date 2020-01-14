В суд направлен обвинительный акт в отношении командира севастопольского "Беркута"

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира роты милиции особого назначения "Беркут" УМВД Украины в Севастополе, которого обвиняют в государственной изменен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что действия милиционера повлекли тяжкие последствия в виде потери части территории Украины. В частности, правоохранитель обеспечивал беспрепятственное проведение нелегитимного референдума в Крыму во время аннексии полуострова.

"Установлено, что 27 февраля 2014 в 20 марта 2014 милиционер, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты "Беркута", организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ "Чонгар" для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.

После аннексии полуострова "беркутовец" был назначен исполняющим обязанности командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в Севастополе.

"В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметили в ГБР.

Ранее РБК-Украина писало, что в суде по делу о расстреле Евромайдана 20 февраля 2014 года объявили перерыв на два с лишним месяца - до 17 марта. Генпрокуратура должна сменить группу обвинения.

Также сообщалось, что ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области из-за четырех резонансных пожаров в Одессе. В пожарах погибли 32 человека.