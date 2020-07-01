В ДБР назвали кількість розслідуваних проваджень по справах Майдану

Фото: сутички на Майдані (РБК-Україна)

У червні повідомили підозри восьми особам

Державне бюро розслідувань проводить 76 розслідувань по "справах Майдану". Протягом червня ДБР повідомило вісім підозр у даних справах.

Про це йдеться у звіті ДБР про "справи Майдану".

зокрема, нові підозри були повідомлені:

колишнім працівникам БМОП "Беркут" при ГУ МВС в Дніпропетровській області;

колишньому старшому слідчому Солом'янського РУ ГУ МВС;

двом особам, за дачу неправдивих показань, які стали підставою для виправдання ряду правоохоронців, які брали участь у незаконних затриманнях;

колишньому прокурору Києва, який безпідставно погодив підозри учасникам Евромайдана;

трьом колишнім міліціонерам БМОП "Беркут" у Києві

Наголошується, що Держбюро проводить систематичну роботу з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів під час протестів у 2013-2014 роках.

"У виробництві спеціального слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань щодо розслідування справ Майдану" станом на кінець червня 2020 знаходиться 76 кримінальних проваджень", - зазначили в ДБР.

Раніше РБК-Україна писало, що суд виправдав колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич по справі "Автомайдану".

Також повідомлялося, що на початку червня зірвалося розгляд справи про розстріли на Майдані.

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Автор: Игорь Литвиненко