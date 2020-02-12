ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До суду спрямували справу заввідділу Київського бюро судмедекспертизи

Новини » Політика     12.02.2020 - 09:54
До суду спрямували справу заввідділу Київського бюро судмедекспертизи
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Він підозрюється у складанні та наданні суду завідомо неправдивого висновку у липні 2018 року

Спеціалізована прокуратура завершила досудове розслідування та направила до Подільського районного суду м.Києва обвинувальний акт стосовно завідувача одного з відділів Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Мова йде, скоріше від усього, про Давида Валіахметова.

Він підозрюється у складанні та наданні суду завідомо неправдивого висновку експерта у липні 2018 року. За версією слідства, за цим висновком обвинувачений у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, нібито мав важкі захворювання. У подальшому обвинувачений та його захист використали цей неправдивий висновок експерта для зміни йому запобіжного заходу.

"Під час досудового розслідування було проведено дві комплексні судово-медичні експертизи у Головному бюро судово-медичних експертиз Міністерства охорони здоров’я України, а також отримані інші вагомі докази причетності підозрюваного до надання завідомо неправдивого показання (ч. 2 ст. 384 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ писали, що він у липні 2018 року на замовлення захисників колишнього нардепа України Олександра Шепелєва склав медичний висновок, який в подальшому міг сприяти переведенню підозрюваного у вбивствах та розкраданні коштів “Родовід банку” з СІЗО до лікарні, звідки той вже втікав у 2014 році.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі колишнього голови Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері.

Суд заблокував доступ до сайтів букмекерських контор і онлайн-казино Суддя Верховного суду Святська пішла у відставку
Новини України Судэкспертиза
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся