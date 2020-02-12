До суду спрямували справу заввідділу Київського бюро судмедекспертизи

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Він підозрюється у складанні та наданні суду завідомо неправдивого висновку у липні 2018 року

Спеціалізована прокуратура завершила досудове розслідування та направила до Подільського районного суду м.Києва обвинувальний акт стосовно завідувача одного з відділів Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Мова йде, скоріше від усього, про Давида Валіахметова.

Він підозрюється у складанні та наданні суду завідомо неправдивого висновку експерта у липні 2018 року. За версією слідства, за цим висновком обвинувачений у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, нібито мав важкі захворювання. У подальшому обвинувачений та його захист використали цей неправдивий висновок експерта для зміни йому запобіжного заходу.

"Під час досудового розслідування було проведено дві комплексні судово-медичні експертизи у Головному бюро судово-медичних експертиз Міністерства охорони здоров’я України, а також отримані інші вагомі докази причетності підозрюваного до надання завідомо неправдивого показання (ч. 2 ст. 384 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ писали, що він у липні 2018 року на замовлення захисників колишнього нардепа України Олександра Шепелєва склав медичний висновок, який в подальшому міг сприяти переведенню підозрюваного у вбивствах та розкраданні коштів “Родовід банку” з СІЗО до лікарні, звідки той вже втікав у 2014 році.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі колишнього голови Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері.