ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В суд направили дело завотдела Киевского бюро судмедэкспертизы

Новости » Политика     12.02.2020 - 09:54
В суд направили дело завотдела Киевского бюро судмедэкспертизы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Он подозревается в составлении и предоставлении суду заведомо ложного заключения в июле 2018 года

Специализированная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в Подольский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении заведующего одного из отделов Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Речь идет, скорее всего, о Давиде Валиахметове.

Он подозревается в составлении и предоставлении суду заведомо ложного заключения эксперта в июле 2018 года. По версии следствия, по этому выводу обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, якобы имел тяжелые заболевания. В дальнейшем обвиняемый и его защита использовали этот неправдивый вывод эксперта для изменения ему меры пресечения.

"Во время досудебного расследования были проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы в Главном бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Украины, а также получены другие веские доказательства причастности подозреваемого к даче заведомо ложного показания (ч. 2 ст. 384 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что он в июле 2018 года на заказ защитников бывшего нардепа Украины Александра Шепелева составил медицинское заключение, которое в дальнейшем могло способствовать переводу подозреваемого в убийствах и хищении средств “Родовид банка” из СИЗО в больницу, откуда тот уже убегал в 2014 году.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в деле бывшего председателя Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери.

Суд заблокировал доступ к сайтам букмекерских контор и онлайн-казино Судья Верховного суда Святская ушла в отставку
Новости Украины Судэкспертиза
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь