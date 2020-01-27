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Офіс генпрокурора завершив розслідування справи екс-голови Дніпропетровської поліції

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 16:57
Офіс генпрокурора завершив розслідування справи екс-голови Дніпропетровської поліції
Фото: Віталій Глуховеря (УНІАН)

Глуховеря в 2018 році із застосуванням зброї і насильства організував незаконне затримання патрульних, які зупинили його водія

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі колишнього голови Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Глуховерю звинувачують у перевищенні влади або службових повноважень та втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 КК України).

"За даними слідства, колишній правоохоронець у вересні 2018 організував із застосуванням зброї і насильства незаконне силове затримання поліцейських Управління патрульної поліції, які здійснювали оформлення адміністративного правопорушення, вчиненого його водієм", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, в липні 2019 року було оприлюднене відео, на якому зафіксовано, як у вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили Range Rover за порушення правил дорожнього руху. За кермом автомобіля знаходився водій Глуховері, який, ймовірно, зателефонував йому, після чого патрульних поліцейських затримали співробітники спецпідрозділу "КОРД".

Після опублікування відео президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсену Авакову з вимогою звільнити керівника управління поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю. В кінці липня Глуховерю звільнили з Нацполіції. 23 серпня йому висунули звинувачення в перевищенні влади і службових повноважень. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

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Новини України ДніпроГПУрозслідуванняВиталий Глуховеря
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