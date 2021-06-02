Вілла в Іспанії та банківські рахунки. Суд наклав арешт на майно Шарія

Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно блогера Анатолія Шарія . Таке рішення суд виніс у рамках кримінального розслідування.

Про це РБК-Україна сказало джерело в правоохоронних органах.

"Арешт накладено на віллу в Іспанії і банківські рахунки Шарія" - повідомив він.

Нагадаємо, на початку березня Шарія, підозрюваного в державній зраді, внесли в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Як писало РБК-Україна, раніше Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера Анатолія Шарія для обрання запобіжного заходу в суді.

Служба безпеки України попросила міжнародну правову допомогу у справі Шарія. Очікується, що київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.

До цього блогер двічі не з'явився на допит в СБУ, після чого його оголосили в розшук.