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Суд наложил арест на имущество Шария

Автор: Олег Черныш, Лера Полищук

Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария. Такое решение суд вынес в рамках уголовного расследования.

Об этом РБК-Украина сказал источник в правоохранительных органах.

"Арест наложен на виллу в Испании и банковские счета Шария" - сообщил он.

Напомним, в начале марта Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.

Служба безопасности Украины попросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.

До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск.

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Новости Украины Анатолий ШарийСударест имущества