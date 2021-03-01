СБУ запросила міжнародну правову допомогу у справі Шарія
Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія. Запит був направлений в Київську міську прокуратуру.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Служба безпеки України направила в Київську міську прокуратуру запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Шарій - відеоблогер, якого підозрюють у пропагандистській діяльності на користь Російської Федерації. Він неодноразово з'являвся в російських ефірах телеканалів, де негативно висловлювався щодо української влади.
Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді. Також його підозрюють у порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.
Крім того, 25 лютого Шарія оголосила в державний розшук.