СБУ запросила міжнародну правову допомогу у справі Шарія

Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія. Запит був направлений в Київську міську прокуратуру.

"Служба безпеки України направила в Київську міську прокуратуру запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Шарій - відеоблогер, якого підозрюють у пропагандистській діяльності на користь Російської Федерації. Він неодноразово з'являвся в російських ефірах телеканалів, де негативно висловлювався щодо української влади.