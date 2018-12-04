ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суд розпочне розгляд справи мера Ужгорода 12 грудня

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 16:19
Суд розпочне розгляд справи мера Ужгорода 12 грудня
Фото: Богдан Андріїв (uzhnu.edu.ua)

Андріїва звинувачують у розтраті коштів

Ужгородський міськрайонний суд 12 грудня 2018 року розпочне розгляд справи мера Ужгорода Богдана Андріїва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Судової влади України.

Як зазначається, сьогодні було проведено підготовче судове засідання у справі Андріїва.

"Судом встановлено, що обвинувальний акт складений у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства, кримінальне провадження підсудне Ужгородському міськрайонному суду. Тож, справу призначено до судового розгляду на 12 грудня 2018 року. Розгляд справи відбуватиметься колегіально у складі трьох професійних суддів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні поточного року суд обрав Андріїву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в 440 тис. гривень.

Зазначимо, Андріїва звинувачують у розтраті коштів. Зокрема, за версією слідства, в результаті його дій з місцевого бюджету незаконно перерахували понад 6,5 млн гривень, виділених на реконструкцію пам'ятника архітектури "Амбар та винний погріб XVII століття" ("Совине гніздо").

Як писало РБК-Україна, суд відмовився відсторонити мера Ужгорода Богдана Андріїва від займаної посади.

СБУ запобігла кібератаку на українські суди з боку РФ Суд заборонив облгазам передавати в Мінфін дані про сім’ю та майно 13 млн споживачів газу
Новини України УжгородСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся