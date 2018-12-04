Суд розпочне розгляд справи мера Ужгорода 12 грудня

Фото: Богдан Андріїв (uzhnu.edu.ua)

Андріїва звинувачують у розтраті коштів

Ужгородський міськрайонний суд 12 грудня 2018 року розпочне розгляд справи мера Ужгорода Богдана Андріїва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Судової влади України.

Як зазначається, сьогодні було проведено підготовче судове засідання у справі Андріїва.

"Судом встановлено, що обвинувальний акт складений у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства, кримінальне провадження підсудне Ужгородському міськрайонному суду. Тож, справу призначено до судового розгляду на 12 грудня 2018 року. Розгляд справи відбуватиметься колегіально у складі трьох професійних суддів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні поточного року суд обрав Андріїву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в 440 тис. гривень.

Зазначимо, Андріїва звинувачують у розтраті коштів. Зокрема, за версією слідства, в результаті його дій з місцевого бюджету незаконно перерахували понад 6,5 млн гривень, виділених на реконструкцію пам'ятника архітектури "Амбар та винний погріб XVII століття" ("Совине гніздо").

Як писало РБК-Україна, суд відмовився відсторонити мера Ужгорода Богдана Андріїва від займаної посади.