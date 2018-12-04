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Суд начнет рассмотрение дела мэра Ужгорода 12 декабря

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 16:19
Суд начнет рассмотрение дела мэра Ужгорода 12 декабря
Фото: Богдан Андреев (uzhnu.edu.ua)

Андреева обвиняют в растрате средств

Ужгородский горрайонный суд 12 декабря 2018 года начнет рассмотрение дела мэра Ужгорода Богдана Андреева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебную власть Украины.

Как отмечается, сегодня было проведено подготовительное судебное заседание по делу Андреева.

"Судом установлено, что обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, уголовное производство подсудно Ужгородскому горрайонному суду. Поэтому, дело назначено к судебному разбирательству на 12 декабря 2018 года. Рассмотрение дела будет происходить коллегиально в составе трех профессиональных судей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре текущего года суд избрал Андрееву меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 440 тыс. гривен.

Отметим, Андреева обвиняют в растрате средств. В частности, по версии следствия, в результате его действий из местного бюджета незаконно перечислили свыше 6,5 млн гривен, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры "Амбар и винный погреб XVII века" ("Совиное гнездо").

Как писало РБК-Украина, суд отказался отстранить мэра Ужгорода Богдана Андреева от занимаемой должности.

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