Суд начнет рассмотрение дела мэра Ужгорода 12 декабря

Андреева обвиняют в растрате средств
Ужгородский горрайонный суд 12 декабря 2018 года начнет рассмотрение дела мэра Ужгорода Богдана Андреева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебную власть Украины.
Как отмечается, сегодня было проведено подготовительное судебное заседание по делу Андреева.
"Судом установлено, что обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, уголовное производство подсудно Ужгородскому горрайонному суду. Поэтому, дело назначено к судебному разбирательству на 12 декабря 2018 года. Рассмотрение дела будет происходить коллегиально в составе трех профессиональных судей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре текущего года суд избрал Андрееву меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 440 тыс. гривен.
Отметим, Андреева обвиняют в растрате средств. В частности, по версии следствия, в результате его действий из местного бюджета незаконно перечислили свыше 6,5 млн гривен, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры "Амбар и винный погреб XVII века" ("Совиное гнездо").
Как писало РБК-Украина, суд отказался отстранить мэра Ужгорода Богдана Андреева от занимаемой должности.