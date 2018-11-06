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Суд підтвердив відмову відсторонити мера Ужгорода від посади

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 15:16
Фото: Богдан Андріїв (uzhnu.edu.ua)
Фото: Богдан Андріїв (uzhnu.edu.ua)

Прокуратура знову намагалася добитися відсторонення Андріїва

Апеляційний суд Закарпатської області підтвердив відмову відсторонити мера Ужгорода Богдана Андріїва від займаної посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Судова влада України".

Повідомляється, що суд розглянув скаргу прокуратури на постанову Ужгородського міськрайонного суду від 19.09.2018, який відмовився відсторонити Андріїва. За результатами апеляційного розгляду постанову суду першої інстанції залишили без змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Закарпатської області направила в суд справу Андріїва, якого звинувачують у розтраті коштів. Зокрема, за версією слідства, в результаті його дій з місцевого бюджету незаконно перерахували понад 6,5 млн гривень, виділених на реконструкцію пам'ятника архітектури "Амбар та винний погріб XVII століття" ("Совине гніздо").

До цього РБК-Україна повідомляло, що Андріїва заарештували на два місяці з правом внесення 440 тисяч гривень застави, у той же час суд Ужгорода вирішив не підтримувати клопотання прокуратури про відсторонення мера.

 

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