Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

Фото: Владислав Мангер (facebook.com/vlad.manger)

ГПУ оголосила підозру голові Херсонської облради

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Юрія Луценка.

За словами Луценка, Мангеру оголосили підозру у вбивстві Гандзюк. У документі також зазначено, що напад був викликаний особистою неприязню до неї за протидію незаконній вирубці лісу.

Фото: скріншот Facebook Луценка

Фото: підозра Мангеру

Відзначимо, раніше стало відомо, що Мангера виключили з партії "Батьківщина". Йому також рекомендували покинути пост голови Херсонської облради.

Минулого тижня вийшло журналістське розслідування програми "Схеми", в якому стверджувалося, що Мангер пов'язаний з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк. Зокрема, аналіз публічних реєстрів показав наявність ділових відносин з Олексієм Левіним ("Москал"), який втік за кордон. Крім того, за тиждень до нападу на Гандзюк юрист Мангера передав Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Лазурному.



