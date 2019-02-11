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Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

Новини » Політика    11.02.2019 - 10:23
Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк
Фото: Владислав Мангер (facebook.com/vlad.manger)

ГПУ оголосила підозру голові Херсонської облради

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Юрія Луценка.

За словами Луценка, Мангеру оголосили підозру у вбивстві Гандзюк. У документі також зазначено, що напад був викликаний особистою неприязню до неї за протидію незаконній вирубці лісу.

Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

Фото: скріншот Facebook Луценка

Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

Фото: підозра Мангеру

Відзначимо, раніше стало відомо, що Мангера виключили з партії "Батьківщина". Йому також рекомендували покинути пост голови Херсонської облради.

Минулого тижня вийшло журналістське розслідування програми "Схеми", в якому стверджувалося, що Мангер пов'язаний з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк. Зокрема, аналіз публічних реєстрів показав наявність ділових відносин з Олексієм Левіним ("Москал"), який втік за кордон. Крім того, за тиждень до нападу на Гандзюк юрист Мангера передав Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря в селищі Лазурному.

 

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