Суд почав розгляд справи про вбивство Кирила Тлявова

Суд у Переяслав-Хмельницькому Київської області почав розгляд справи про убийтсве Кирила Тлявова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У четвер, 26 грудня, почалося підготовче судове засідання. На ньому присутні підозрювані Іван Приходько, Володимир Петровець, Дмитро Кривошея і Станіслав Петровець.

Нагадаємо, вбивство Кирила Тлявова відбулося 31 травня. Тоді двоє п'яних поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік. Правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Серед усіх фігурантів справи єдиним підозрюваним, якому оголосили підозра у вбивстві з необережності, є колишній інспектор поліції Іван Приходько.

Раніше РБК-Україна писало, що 6 грудня Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи. Сторона обвинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Звинувачення пред'явили всім чотирьом учасникам інциденту.