Суд начал рассмотрение дела об убийстве Кирилла Тлявова

Суд в Переяслав-Хмельницком Киевской области начал рассмотрение дела об убийтсве Кирилла Тлявова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В четверг, 26 декабря, началось подготовительное судебное заседание. На нем присутствуют подозреваемые Иван Приходько, Владимир Петровец, Дмитрий Кривошея и Станислав Петровец.

Напомним, убийство Кирилла Тлявова произошло 31 мая. Тогда двое пьяных полицейских Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку. Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 декабря Государственное бюро расследований завершило расследование дела. Сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинения предъявили всем четверым участникам инцидента.