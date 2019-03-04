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Суд почав розглядати продовження запобіжного заходу Мангеру


Розгляд клопотання про відсторонення від посади Мангера, призначений на сьогодні, не відбувся

Шевченковский райсуд Киева сегодня, 4 марта, начал заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Отметим, рассмотрение ходатайства об отстранении от должности Мангера, назначенное на сегодня, не состоялось. Данное заседание должно было состояться в 10:00.

Кроме того, сегодня на 17:10 также назначено заседание Киевского апелляционного суда, где будут рассматривать апелляционные жалобы стороны защиты и стороны обвинения по делу Владислава Мангера.

Напомним, в пятницу Киевский апелляционный суд взял перерыв в рассмотрении апелляций. Адвокаты Мангера заявляли ходатайство об отводе коллегии судей, затем отвод прокурорам, а напоследок - о возвращении апелляционной жалобы прокуратуре. Впрочем, суд отклонил все ходатайства защиты.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

Генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения Мангеру.

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