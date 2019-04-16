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Екс-нардепу Крючкову завтра обиратимуть запобіжний захід

Новини » Політика    16.04.2019 - 12:40
Екс-нардепу Крючкову завтра обиратимуть запобіжний захід
Фото: Дмитро Крючков (twitter.com dw.com)

Крючкова підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго"

Завтра, 17 квітня, Солом'янський районний суд міста Києва обиратиме запобіжний захід для Дмитра Крючкова, якого нещодавно екстрадували в Україну. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Солом'янського райсуду Яна Квітченко.

За словами пресс-секретаря, засідання відбудеться о 09:00. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україну з Німеччини екстрадували колишнього депутата Дмитра Крючкова. Крючкова проситимуть заарештувати.

У прес-службі Національного антикорупційного бюро України повідомили, що детективи затримали чиновника в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Раніше повідомлялося, що програма "Схеми" опублікувала записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів і найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенко, які свідчать про можливу причетність останнього до афер в енергетиці.

Нагадаємо, в квітні 2018 року в Німеччині затримали колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго". 

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в 2016 році Крючкова оголосили в розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належить державі. Згідно з версією слідства, Гачків є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 млн гривень.

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