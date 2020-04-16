Суд почав обирати запобіжний захід Чорновіл

Печерський суд Києва почав обирати запобіжний захід екс-нардепу Тетяні Чорновіл. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Чорновіл підозрюють у вбивстві людини по справі підпалу Офісу Партії регіонів у 2014 році.

Зазначимо, слідство у справі Чорновол просить для неї домашній арешт. Її підозрюють у тому, що під час Майдану в лютому 2014 року вона підпалила офіс Партії регіонів у Києві, у результаті чого загинув співробітник офісу Володимир Захаров.

У свою чергу, Чорновіл говорить, що офіс був підпалений, щоб відвернути увагу правоохоронців під час розстрілів протестувальників, однак слідство встановило, що розстріли на Майдані почалися після підпалу офісу Партії регіонів.

Нагадаємо, минулого вона написала на своїй сторінці у Facebook, о у неї проводять обшуки співробітники ДБР. Пізніше стало відомо, що обшуки у екс-нардепа Тетяни Чорновіл проходили в рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на обшуки у Тетяни Чорновіл та вручення їй підозри у вбивстві, назвавши дії Держбюро розслідувань "жагою помсти".