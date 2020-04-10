Аваков різко відреагував на підозру і обшуки у Чорновіл

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков назвав підозру Чорновіл "жагою помсти"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на обшуки у Тетяни Чорновіл та вручення їй підозри у вбивстві, назвавши дії Держбюро розслідувань "жагою помсти". Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Аваков звернувся до першого заступника директора ГБР Олександра Бабікова.

"Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР і інспірували справу проти Тетяни Чорновіл - особистого ворога Януковича. Немає справи, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо", - заявив Аваков.

Він також нагадав, що Чорновіл брала участь в цивільних протестах на Майдані і є "талановитий журналістом і емоційним політиком".

"Непідсудних в країні немає - і бути не має. Усі і герої, і прокурори повинні відповідати на пред'явлені звинувачення. Але те, що відбувається в відношенні Тані - неадекватно і ганебно", - зазначив Аваков.

Він додав, що Чорновіл була на передовій на Донбасі і втратила на війні чоловіка.

"Мені соромно, що всі ми допустили таку дію проти Чорновіл як сьогодні ... Так, Таня така - вона лазить через паркани і говорить те, що думає - не добираючи слів ... і за це, як доросла людина відповідає. І нормально - але карати Таню підлістю не можна ", - сказав міністр.

Аваков додав, що Бабіков може прийти і до нього, так як в лютому 2014 року теж був на Майдані. Крім того, він запропонував першому замдиректору ДБР піти з державної служби.



Нагадаємо, сьогодні у Чорновіл пройшли обшуки в рамках справи про загибель людини в ході пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану.

Пізніше стало відомо, що їй вручили підозру в умисному вбивстві співробітника офісу Партії регіонів Володимира Захарова, який числиться в списку героїв Небесної сотні. Сама Чорновіл підтверджує, що підпалювала будівлю, але не причетна до загибелі чоловіка.