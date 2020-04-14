Справа Чорновіл: звинувачення не просило затримання екс-нардепа

Фото: Тетяна Чорновіл (РБК-Україна)

Чорновіл не підозрюється (обвинувачується) у організації чи участі у масових протестах

Старона обвинувачення не не зверталася про дозвіл на затримання екс-нардепа Тетяни Чорновіл по справі підпалу офісу Партії регіонів. Про це йдеться у заяві Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як зазначається, Чорновіл не підозрюється (обвинувачується) у організації чи участі у масових протестах.

"Затримання Чорновол Т. після оголошення повідомлення про підозру за відсутності дозволу слідчого судді на її затримання неможливе. Про такий дозвіл на затримання сторона обвинувачення не зверталася", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній депутат Верховної ради Тетяна Чорновіл прийшла на допит у справі про вбивство в Державне бюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня ДБР прийшло з обшуками до будинку екс-нардепа Чорновіл. Чорновіл заявляла, що обшуки проходяться по справі про підпал офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року.

Слідство повідомило, що підпал офісу Партії регіонів на вулиці Липській стався у проміжок часу між 11 і 12 годинами дня 18 лютого 2014 року. При цьому смерть Володимира Захарова, в причетності до якої також підозрюють Чорновіл, настала раніше 13 годин.