ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа Чорновіл: звинувачення не просило затримання екс-нардепа

Новини » Політика     14.04.2020 - 13:05
Справа Чорновіл: звинувачення не просило затримання екс-нардепа
Фото: Тетяна Чорновіл (РБК-Україна)

Чорновіл не підозрюється (обвинувачується) у організації чи участі у масових протестах

Старона обвинувачення не не зверталася про дозвіл на затримання екс-нардепа Тетяни Чорновіл по справі підпалу офісу Партії регіонів. Про це йдеться у заяві Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як зазначається, Чорновіл не підозрюється (обвинувачується) у організації чи участі у масових протестах.

"Затримання Чорновол Т. після оголошення повідомлення про підозру за відсутності дозволу слідчого судді на її затримання неможливе. Про такий дозвіл на затримання сторона обвинувачення не зверталася", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній депутат Верховної ради Тетяна Чорновіл прийшла на допит у справі про вбивство в Державне бюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня ДБР прийшло з обшуками до будинку екс-нардепа Чорновіл. Чорновіл заявляла, що обшуки проходяться по справі про підпал офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року.

Слідство повідомило, що підпал офісу Партії регіонів на вулиці Липській стався у проміжок часу між 11 і 12 годинами дня 18 лютого 2014 року. При цьому смерть Володимира Захарова, в причетності до якої також підозрюють Чорновіл, настала раніше 13 годин.

Чорновол прийшла на допит до ДБР у справі про вбивство ДБР звинуватило Луценка у затягуванні справи про підпал офісу Партії регіонів
Новини України Тетяна ЧорноволДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся