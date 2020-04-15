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Чорновол відмовили у відводі судді, запобіжний захід оберуть завтра

Новини » Політика     15.04.2020 - 17:14
Чорновол відмовили у відводі судді, запобіжний захід оберуть завтра
Фото: Тетяна Чорновол (РБК-Україна)

Суддя Сергій Вовк продовжить розгляд справи Чорновол

Підозрювана у навмисному вбивстві екс-нардепу Тетяні Чорновол відмовили у відведенні судді Сергія Вовка. Відповідне рішення ухвалила суддя Олеся Батрин, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Батрин не побачила конфлікт інтересів і відмовила у клопотанні про відвід Вовка. Вона також повідомила, що судбное засідання у справі Чорновол продовжиться завтра.

Нагадаємо, слідство у справі Чорновол просить для неї домашній арешт. Її підозрюють у тому, що під час Майдану в лютому 2014 року вона підпалила офіс Партії регіонів у Києві, у результаті чого загинув співробітник офісу Володимир Захаров.

Сама підозрювана стверджує, що офіс був підпалений, щоб відвернути увагу правоохоронців під час розстрілів протестувальників, однак слідство встановило, що розстріли на Майдані почалися після підпалу офісу Партії регіонів. При цьому Державне бюро розслідувань акцентує увагу на тому, що слідство за фактом вбивства Володимира Захарова проводилося поліцією, однак після передачі справи до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка зупинилося.

Чорновіл у ході допиту відмовилася від надання показів
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