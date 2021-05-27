ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд у Москві оштрафував Google за "недостатню фільтрацію пошукової видачі" в Росії

Новость на русском →
Москва, Четвер 27 травня 2021 16:51
Суд у Москві оштрафував Google за "недостатню фільтрацію пошукової видачі" в Росії Фото: Google оштрафували в РФ за недостатню фільтрацію пошукової видачі (google.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд Таганського району Москви оштрафував на 3,5 млн рублів (понад 1,3 млн гривень) Google за недостатню фільтрацію пошукової видачі на території Росії. Компанія була визнана винною у вчиненні адміністративного правопорушення.

Про це повідомило агентство "ТАСС" з посиланням на прес-службу суду.

За даними видання, суд розглянув протокол про адміністративне правопорушення, вчиненим Google на території Росії, і визнав компанію винною в недостатній фільтрації пошукової видачі на території країни.

"Їй призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 3,5 млн рублів", - зазначили в суді.

Раніше в Росії суд оштрафував Google на 6 млн рублів (понад 2,2 млн гривень) за трьома адміністративними справами за відмову видалити заборонений контент.

Зазначимо, сьогодні ж суд у Москві знову оштрафував соціальну мережу Twitter на 28 млн рублів (понад 10 млн гривень) за невдалення забороненої інформації.

Нагадаємо, 20 травня ТОВ "Гугл" виплатило накладений на нього Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штраф у розмірі 1 млн гривень. Компанія оштрафована за неподання у встановлений термін відомостей на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Google Російська Федерація Суд
NEWS
Шмигаль анонсував продаж семи великих держпідприємств
Шмигаль анонсував продаж семи великих держпідприємств
DAILY
Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку