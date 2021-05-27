Суд у Москві оштрафував Google за "недостатню фільтрацію пошукової видачі" в Росії
Суд Таганського району Москви оштрафував на 3,5 млн рублів (понад 1,3 млн гривень) Google за недостатню фільтрацію пошукової видачі на території Росії. Компанія була визнана винною у вчиненні адміністративного правопорушення.
Про це повідомило агентство "ТАСС" з посиланням на прес-службу суду.
За даними видання, суд розглянув протокол про адміністративне правопорушення, вчиненим Google на території Росії, і визнав компанію винною в недостатній фільтрації пошукової видачі на території країни.
"Їй призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 3,5 млн рублів", - зазначили в суді.
Раніше в Росії суд оштрафував Google на 6 млн рублів (понад 2,2 млн гривень) за трьома адміністративними справами за відмову видалити заборонений контент.
Зазначимо, сьогодні ж суд у Москві знову оштрафував соціальну мережу Twitter на 28 млн рублів (понад 10 млн гривень) за невдалення забороненої інформації.
Нагадаємо, 20 травня ТОВ "Гугл" виплатило накладений на нього Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штраф у розмірі 1 млн гривень. Компанія оштрафована за неподання у встановлений термін відомостей на вимогу державного уповноваженого АМКУ.