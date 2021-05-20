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Google виплатив штраф у 1 млн гривень за ненадання АМКУ відомостей

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Київ, Четвер 20 травня 2021 11:55
Google виплатив штраф у 1 млн гривень за ненадання АМКУ відомостей Фото: Google виплатив штраф 1 млн гривень (google.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ТОВ "Гугл" виплатило накладений на нього Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штраф у розмірі 1 млн гривень. Компанія оштрафована за неподання у встановлений термін відомостей на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

Про це повідомила прес-служба АМОК.

"Штраф підлягав сплаті у двомісячний строк з дня отримання товариством рішення. Станом на 19 травня 2021 року суб'єкт господарювання направив до АМКУ документи, що підтверджують сплату штрафу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня тимчасова адміністративна колегія АМКУ прийняла рішення про накладення штрафу на ТОВ "Гугл" в розмірі 1 млн гривень за ненадання у встановлений термін інформації на вимогу комітету. Ці відомості були необхідні наглядовому органу для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису в додатку "Google Мій бізнес".

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб,ТОВ "Гугл" зареєстровано в Києві. Засновниками є Гугл Інтернешнл ЛЛС і Гугл ЛЛС. Своєю чергою кінцевими бенефіціарними власниками цих компаній є Ларрі Пейдж і Сергій Брін.

Відзначимо, Верховна рада прийняла за основу законопроєкт про так званому "податку на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, 13 травня регулятор в Італії оштрафував Google на 102 млн євро. Причиною названо зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових додатків.

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