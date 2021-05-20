Google виплатив штраф у 1 млн гривень за ненадання АМКУ відомостей

ТОВ "Гугл" виплатило накладений на нього Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штраф у розмірі 1 млн гривень . Компанія оштрафована за неподання у встановлений термін відомостей на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

"Штраф підлягав сплаті у двомісячний строк з дня отримання товариством рішення. Станом на 19 травня 2021 року суб'єкт господарювання направив до АМКУ документи, що підтверджують сплату штрафу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня тимчасова адміністративна колегія АМКУ прийняла рішення про накладення штрафу на ТОВ "Гугл" в розмірі 1 млн гривень за ненадання у встановлений термін інформації на вимогу комітету. Ці відомості були необхідні наглядовому органу для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису в додатку "Google Мій бізнес".