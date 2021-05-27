ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд в Москве оштрафовал Google за "недостаточную фильтрацию поисковой выдачи" в России

Новина українською →
Москва, Четверг 27 мая 2021 16:51
Суд в Москве оштрафовал Google за "недостаточную фильтрацию поисковой выдачи" в России Фото: Google оштрафовали в РФ за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи (google.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд Таганского района Москвы оштрафовал на 3,5 млн рублей (более 1,3 млн гривен) Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории России. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения.

Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, совершенным Google на территории России, и признал компанию виновной в недостаточной фильтрации поисковой выдачи на территории страны.

"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - отметили в суде.

Ранее в России суд оштрафовал Google на 6 млн рублей (более 2,2 млн гривен) по трем административным делам за отказ удалить запрещенный контент.

Отметим, сегодня же суд в Москве снова оштрафовал социальную сеть Twitter на 28 млн рублей (более 10 млн гривен) за неудаление запрещенной информации.

Напомним, 20 мая ООО "Гугл" выплатило наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 1 млн гривен. Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Google Российская Федерация Суд
NEWS
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку