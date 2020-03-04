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Суд щодо MH17 не будуть переносити через коронавірус у Нідерландах

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 12:31
Суд щодо MH17 не будуть переносити через коронавірус у Нідерландах
Ілюстративне фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

У розкладі суду у справі про катастрофу MH17 немає змін

Суд у справі про катастрофу MH17 на Донбасі, який запланований на 9 березня, не будуть переносити через ситуацію з коронавірусом у Нідерландах. Про це повідомила координатор зі зв'язків з громадськістю окружного суду Гааги Монік Бюнк в коментарі російським ЗМІ.

За її словами, через ситуацію з коронавірусом в Нідерландах ніяких змін у розкладі суду немає.

"Ні, ніяких змін. Суд почнеться в понеділок, 9 березня, о 10:00", - заявила Бюнк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на суд щодо МH17 в Нідерландах не будуть пускати людей з ознаками простуди.

Зазначимо, сьогодні у президента Росії Володимира Путіна заявили про недовіру результатам міжнародного розслідування справи МН17.

"Ми завжди ставили під сумнів об'єктивність роботи слідчої групи, оскільки ми були позбавлені можливості брати участь в ній", - заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Він також підкреслив, що в Кремлі будуть аналізувати рішення суду по МН17.

В результаті катастрофи лайнера 17 липня 2014 року загинуло майже 300 осіб. Як стверджують слідчі, літак Малазійських авіаліній збили з російської установки "Бук".

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