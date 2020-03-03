Нідерланди готували військову операцію на Донбасі після катастрофи MH17, - Telegraaf

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Нідерланди планували відправити тисячу бійців, щоб забрати останки жертв

Уряд Нідерландів після катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року готувало військову операцію. Про це пише голландське видання Telegraaf.

Катастрофа сколихнула Нідерланди

Після катастрофи малазійського літака рейсу MH17 17 липня 2014 року тисяча бійців армії Нідерландів була готова до військової операції на території окупованого Донбасу. Однак в останній момент уряд скасував операцію.

Видання зазначає, що катастрофа сталася в четвер і протягом найближчих днів прем'єр Марк Рютте виглядав безсильним, оскільки ситуація з репатріацією загиблих не прояснялася. Водночас бойовики на Донбасі зібрали останки жертв і використовували їх як інструмент для ведення переговорів з Україною.

За даними Telegraaf, в кулуарах нідерландської влади таємно опрацьовувався варіант військового втручання. Зокрема, з 20 липня в армійському штабі проходили зустрічі з планування операції на Донбасі.

Деталі операції

План полягав у тому, щоб тисяча військових 11 аеромобільної бригади увійшла в район катастрофи MH17 з легким озброєнням, яке б поміщалося в рюкзаках. Передбачалося, що вони самостійно могли б зайняти позиції та утримувати контроль над територією площею 35 квадратних кілометрів. При цьому нідерландські військові мали забезпечити можливість роботи слідчих. Не виключено, що Австралія була готова теж послати на Донбас тисячу військових.

Підготовка почалася 20 липня, очікувалося, що загін буде готовий до відправки до України за 48 годин, а остаточне рішення мало бути оголошено увечері 23 липня.

"Ми всі хотіли зробити це головним чином тому, що масштаби цієї катастрофи справили велике враження на кожного солдата. Я вірив у це. Усі були добре навчені, у мене були супер солдати", - заявив Telegraaf командир 11 аеромобільної бригади.

Бойовики передали останки, Нідерланди скасували операцію

Також повідомляється, що багатьох членів загону відкликали з місій в інших країнах. Зокрема, частина підрозділу перебувала на навчаннях у Португалії. Її відкликали для участі у військовій операції в Україні, однак поки вони летіли до Нідерландів, уряд прийняв рішення скасувати операцію.

Вже у вівторок, 22 липня, поїзд з останками жертв авіакатастрофи прибув з Тореза Донецької області до Харкова. Наступного дня перший літак ВПС Нідерландів евакуював останки з України. На сході України залишилася судово-медична експертиза, Нідерланди у підсумку вирішили направити сорок неозброєних поліцейських.

Нагадаємо, за даними слідства, до катастрофи причетні колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубінський (позивний "Хмурий"), колишній міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Кріт"). Наступного тижня в Нідерландах стартують судові слухання.

В результаті катастрофи загинули майже 300 осіб. Як стверджують слідчі, літак Малазійських авіаліній збили з російської установки "Бук".