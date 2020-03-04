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Суд по MH17 не будут переносить из-за коронавируса в Нидерландах

Новости » Общество     04.03.2020 - 12:31
Суд по MH17 не будут переносить из-за коронавируса в Нидерландах
Иллюстративное фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

В расписании суда по делу о катастрофе MH17 нет изменений

Суд по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, который запланирован на 9 марта, не будут переносить из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах. Об этом сообщила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк в комментарии российским СМИ.

По ее словам, из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах никаких изменений в расписании суда нет.

"Нет, никаких изменений. Суд начнется в понедельник, 9 марта, в 10:00", - заявила Бюнк.

Напомним, ранее сообщалось, что на суд по MH17 в Нидерландах не будут пускать людей с признаками простуды.

Отметим, сегодня у президента России Владимира Путина заявили о недоверии результатам международного расследования дела МН17.

"Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле будут анализировать решение суда по МН17.

В результате катастрофы лайнера 17 июля 2014 года погибли почти 300 человек. Как утверждают следователи, самолет Малазийских авиалиний сбили из российской установки "Бук".

В Европе зарегистрировано 85 смертей от коронавируса
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