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У Путіна заявили про недовіру результатам міжнародного розслідування справи МН17

Новини » Політика     04.03.2020 - 11:25
У Путіна заявили про недовіру результатам міжнародного розслідування справи МН17
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Кремль буде аналізувати рішення суду по МН17

У Кремлі заявили, що спочатку не довіряли результатам проведеного без російської участі розслідування по справі збиття літака рейсу МН17. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що в Кремлі будуть аналізувати рішення суду по МН17.

"Ми завжди ставили під сумнів об'єктивність роботи слідчої групи, оскільки ми були позбавлені можливості брати участь в ній", - сказав Пєсков.

РБК-Україна писало, що у міжнародної Спільної слідчої групи є свідок запуску ракети по літаку рейсу MH17.

Раніше журналіст та автор документального фільму про авіакатастрофу Макс Ван дер Верффом оприлюднив дані нідерландської розвідки про те, що літак нібито не міг збити російський "Бук". У Кремлі вважають розслідування голландського журналіста про катастрофу рейсу МН17 "свідченням правоти Росії".

Зазначимо, перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня.

Також Спільна слідча група у справі про катастрофу малазійського Boeing оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Крот").

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